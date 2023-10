Quarta, ci hanno provato Inzaghi, Gasperini e Juric. Ma Italiano è unico

La Gazzetta dello Sportassocia Quarta, ad alcuni giocatori di Serie A. Molto più proiettato in avanti è Gasperini: il suo “uomo in più” in attacco, in questi anni di Atalanta da quartieri alti, è sempre stato Toloi, difensore ma anche incursore. Ora è frequente vedere Scalvini in area avversaria. La stessa idea muove Buongiorno nel Toro di Juric, Bastoni e Acerbi nell’Inter: non è raro vederli sganciarsi sulla fascia. Ma tutti questi esempi fanno riferimento a una linea difensiva che parte con tre uomini. Italiano è il primo, almeno in tempi moderni, a utilizzare con funzioni così offensive un difensore centrale di una difesa a quattro. È una scelta rischiosa (contro il Napoli, Milenkovic doveva giocare uno contro uno in campo aperto con Osimhen) e a volte ha esposto la Fiorentina a qualche squilibrio. Ma i meccanismi funzionano sempre meglio, aiutati da pressing alto e riaggressione di cui tra l’altro lo stesso Martinez Quarta è spesso protagonista. Il terzo posto in classifica lo dimostra in modo abbastanza evidente.