Quarta-Callejon-Vlahovic, che azione. Adesso tre necessità per il mercato

Vi riportiamo alcuni passaggi dell’analisi de La Nazione sulla partita di ieri: la qualità che Callejon ha messo nell’assist a Vlahovic non la si vedeva da troppo tempo. Ma anche le giocate di Quarta e Vlahovic hanno dentro la tecnica del difensore e dell’attaccante, meno appariscenti all’occhio ma altrettanto apprezzabili. L’azione è stata da squadra vera, e allora è necessario restare uniti sul campo in una stagione colma di fragilità. E dire che Prandelli non era soddisfatto del posizionamento di Callejon nel primo tempo. Dragowski invece quando serve c’è sempre, qualità propria dei migliori portieri. La classifica vede diradarsi le nubi mentre sul mercato si attendono occasioni. Serve scremare la rosa, serve non commettere di nuovo certi errori e serve attirare giocatori di medio-alto livello, per dare un messaggio di solidità.

La Fiorentina respira con Dragowski e Vlahovic