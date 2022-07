Quarta, Amrabat e Sottil: un’estate in cerca di riscatto

Sotto lo sguardo attento del sergente di ferro Italiano, anche a Moena c’è chi conta di prendersi qualche rivincita, magari sfruttando i prossimi sviluppi del mercato. Profili scivolati nelle gerarchie di formazione per qualche errore o per exploit inaspettati di compagni di squadra, come nel caso di Quarta finito alle spalle di Igor e Milenkovic, ma anche tasselli fondamentali chiamati a confermare un finale di stagione così positivo da meritarsi la riconferma come capitato ad Amrabat. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino:

Nell’estate in cui il futuro di Milenkovic resta in bilico Quarta è la risorsa difensiva più importante da rilanciare e d’altronde, sulla carta, dopo il suo arrivo doveva essere lui uno dei centrali titolari. Alcuni interventi pagati con il cartellino rosso, o qualche chiusura ritardata e costata gol pesanti, sono aspetti sui quali il sudamericano sta lavorando per migliorarsi sempre di più. Un’evoluzione che Amrabat ha avviato in anticipo, quando la posizione di Torreira nello spogliatoio ha cominciato a traballare, ma che il marocchino dovrà confermare partita dopo partita. Complice la concorrenza di Mandragora, e caratteristiche non propriamente da regista, Amrabat si è comunque messo in mostra nelle prime uscite in Trentino. Di certo chi dovrà trovare maggiore continuità di prestazioni è Sottil, fresco di endorsement firmato da Daniele Pradè. Qualcosa già si è visto in ritiro, ma contando quanto emerso nelle prime amichevoli la strada per una diversa considerazione (anche da parte di Italiano) è ancora lunga.