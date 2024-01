Quanto giocherà Nico Gonzalez contro l’Inter? L’ipotesi principale

È iniziata ieri, con la ripresa dell’attività, l’operazione per portare Nico Gonzalez di nuovo in campo domenica al Franchi contro l’Inter. Una settimana intera di allenamenti, una rarità da quando la Fiorentina gioca in Conference. Il 10 viola è l’unico che ha le qualità per far svoltare un attacco in difficoltà, soprattutto sugli esterni dove Brekalo e Ikoné hanno deluso ancora una volta. Italiano non ha nessuna intenzione di svelare le proprie carte, a maggior ragione contro un’avversaria che arriva a Firenze da favorita, ma nel migliore dei casi l’argentino dovrebbe avere nelle gambe una mezzora di gioco. L’ipotesi più probabile, quindi, è rivederlo a partita in corso anche se, come detto, c’è una settimana di lavoro per ottenere il massimo possibile. Lo riporta il Corriere Fiorentino.