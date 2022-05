Quanti discorsi con l’Empoli: Vicario, Zurkowski e Benassi in bilico

Continuano i rapporti tra le due società toscane

Empoli e Fiorentina avranno molti contatti nel corso dell'estate: c'è Szymon Zurkowski, sul quale gli azzurri vantano un diritto di riscatto a 4 milioni con controriscatto per la Fiorentina a 5 milioni. C'è Benassi a cui potrebbe essere concessa un’ulteriore chance in azzurro, e poi c'è Vicario: la Gazzetta dello Sport scrive che il presidente Corsi valuta il riscatto dal Cagliari per poi rivenderlo. E chissà che gli altri due non possano trasformarsi in pedine di scambio preziose