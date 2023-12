Quanta sfiducia intorno agli esterni: Brekalo e Ikonè preoccupano

Sottil e Kouame, tranne rare occasioni, hanno spesso difettato in continuità mentre Ikoné e Brekalo fin dal loro approdo a Firenze (il francese è arrivato nel gennaio ’22, il croato l’anno dopo) non hanno mai saputo imporsi.

A partire dalla sfida di oggi col Verona, dunque, gli occhi saranno puntati sul rendimento delle altre ali presenti in rosa e, se il buongiorno si vede dal mattino, la fiducia dell’ambiente attorno ai quattro attaccanti non pare in partenza molta: visto che, al di là dei numeri, è stato il rendimento dei diretti interessati a parlare fin qui chiaro. Sottil e Kouame, tranne rare occasioni, hanno spesso difettato in continuità mentre Ikoné e Brekalo fin dal loro approdo a Firenze (il francese è arrivato nel gennaio ’22, il croato l’anno dopo) non hanno mai saputo imporsi. Le prestazioni dell’11 e del 77 a Budapest, in tal senso, sono più di un campanello d’allarme. Lo riporta il Corriere dello Sport.