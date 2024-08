Quando la Fiorentina alla massima condizione? Pradè lo spiega. Facciamo il punto

Pradè è stato chiaro: "Vedremo la squadra al meglio solo dopo la sosta". Da qui al 30 agosto, ci si aspetta dunque lavoro sul mercato, ma soprattutto in campo. Siamo ancora a metà agosto, la squadra ha ancora bisogno di assimilare i concetti di mister Palladino e i nuovi devono ancora trovare i giusti meccanismi e la giusta intesa all'interno della squadra. Un esempio? Pongracic, dopo il recupero in scivolata nel secondo tempo di Parma-Fiorentina, appoggia la palla ad Amrabat il quale non ne aveva capito le intenzioni. Esito? Palla persa e occasione per il Parma. Qui non parliamo di campo, ma di bisogno di entrare nei meccanismi. Per poter lavorare al meglio come squadra c'è bisogno di una conoscenza generale dei punti di forza e di debolezza di ogni compagno.