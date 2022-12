Quando Sconcerti stava per cedere Toldo al Barcellona

Sulle pagine di Repubblica, troviamo un'intervista a Massimo Sandrelli. Amico fidato di Sconcerti, e dirigente viola insieme al giornalista nel 2001. Tanti gli aneddoti sui 7 mesi trascorsi da Sconcerti in dirigenza. Lui li definì i più belli della sua vita. In quei mesi successe di tutto, dall'esonero di Therim, alle dimissioni di Antognoni. Passando per la vittoria della Coppa Italia con Mancini in panchina, voluto proprio dal giornalista. Poi Sandrelli racconta anche degli aneddoti di mercato dell'epoca:" Andammo in Catalogna perché si poteva cedere Toldo al Barcellona, chiudemmo per 49 miliardi. Quando chiudemmo con il Barcellona Cecchi Gori ci disse di lasciar perdere i soldi e prendere Rivaldo. Figurati, guadagnava sei miliardi l’anno e con la situazione economica che avevamo... Poi chiudemmo l’acquisto di Stankovic, lo scambio alla pari tra Mihajlovic e Torricelli. Con l’arrivo di Luna saltò tutto. Poi dovette vendere Toldo e Rui Costa in tutta fretta".