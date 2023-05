Quando il gioco si fa duro, Italiano non delude mai. E che percorso in Europa

Il Corriere dello Sport, analizzando il lavoro di Inzaghi e Italiano, si sofferma sulla loro capacità di non sbagliare le gare importanti. Questa è la prima finale che conta per Italiano, ma non ha mai fallito le sue partite più decisive. Ad esempio, nel 2019, guida il Trapani alla promozione tra i cadetti, superando il Padova nelle Final Four. Passato allo Spezia, l’anno successivo, vince i play-off e porta i liguri in serie A. Per non parlare del suo cammino europeo. Come Inzaghi, il tecnico della Fiorentina, viene da un ottimo percorso in Europa. L’allenatore viola ha sfruttato il 4-0 rifilato al Braga in casa sua, per mettere insieme un pareggio e 9 successi consecutivi.