Quando il gioco si fa duro il Franchi risponde: pronto il “muro” viola

Emergenza? Niente paura ci pensa il Franchi. Ecco il primo tutto esaurito da quando è permessa la capienza al 75%

In questa situazione d'emergenza non può mancare il sostegno del pubblico e Firenze infatti, risponde presente. Come riportato dal Corriere dello Sport, contro il Milan ci sarà il primo sold-out da quando il Franchi ha riaperto al 75% di capienza. Saranno 30.000 gli spettatori pronti a sostenere la squadra e chissà, anche a sostituire alla difesa viola per murare gli attacchi dei rossoneri.