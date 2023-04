Quale sarà il futuro del Franchi? Barone punzecchia e la “linea Renzi” resiste

La Nazione si sofferma anche sul futuro del Franchi e su cosa potrà accadere dopo la respinta dei 55 milioni. Nell’attesa di capire come si comporterà il governo dopo che Lady Pnrr Céline Gauer ha imposto che venissero stralciati i progetti degli stadi di Firenze e Venezia per concedere la terza rata del recovery fund all’Italia da 19 miliardi. L’assegno sarà virtualmente staccato i primi di maggio. Ma cosa succederà con i fondi per Firenze? Il governo darà seguito al decreto interministeriale con erano stati concessi i 55 milioni lo scorso anno? Fra gli stessi ministri ancora non c’è accordo. Il senatore Matteo Renzi continua a cavalcare la via dell’emendamento che consenta a Commisso di buttare giù le curve e realizzare il progetto di Marco Casamonti. Un assist è arrivato anche da Barone ieri sera, quando ha detto che «volevamo fare un investimento» ma «tutto è nelle mani del Comune». Sottolineando, peraltro, il bel progetto realizzato con il Viola Park a Bagno a Ripoli, per dire che «quando si lavora insieme» (al sindaco Francesco Casini, ndr) «si riesce a ottenere tutto».