Quale futuro per Maleh? Conterà la parola di Gattuso

Maleh sarà valutato da Gattuso nel ritiro di Moena

Il prossimo mese sarà fondamentale per capire il futuro del centrocampista . Anche allenatori che lo hanno incrociati, come Dionisi dell'Empoli, si espongono apertamente sulle sue qualità. Una delle possibilità più accreditate è che inizi la preparazione con la Fiorentina per poi essere valutato nel ritiro di Moena. Conterà moltissimo la parola di Gattuso. Nel pareggio contro il Cittadella ha messo a segno l'assist perfetto per la rete dell'1-1 nel recupero, firmata da Bocalon. Ora Maleh è a Tirrenia dove ha raggiunto l'Italia Under 21 per la sfida di lunedì contro il Portogallo, valida per i quarti degli Europei.