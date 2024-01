“Qualcuno arriverà”, ma quel qualcuno non sarà Brian Rodriguez

«Qualcuno arriverà». Parola di Joe Barone che ieri, attraverso i media ufficiali, ha quindi assicurato quanto per la verità tutti davano per scontato. Il problema è che il mercato della Fiorentina (Faraoni a parte) somiglia sempre più a un balletto. E così, mentre il dg viola annunciava anche la permanenza di Ikoné («Non andrà alla Roma» ha detto attraverso i canali ufficiali viola), saltava anche l’affare Brian Rodriguez. Un stop improvviso, con il giocatore che ormai aspettava soltanto che il suo agente gli desse il via libera per mettersi in viaggio per Firenze. E invece no. Nella notte tra martedì e mercoledì infatti l’operazione con i messicani dell’America si è arenata e a questo punto, salvo ulteriori sorprese, non se ne farà nulla. Lo riporta il Corriere Fiorentino.