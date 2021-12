Qualcosa si muove per Kokorin: dal ritorno in Russia agli Emirati Arabi

Il futuro di Kokorin sarà lontano da Firenze, senza alcun dubbio. Adesso sembrerebbe muoversi qualcosa per il suo addio

Non è facile da credere, ma secondo il Corriere dello Sport, si starebbe muovendo qualcosa per l'addio di Aleksandar Kokorin . Ovviamente la sua partenza è decisiva per l'arrivo di un nuovo attaccante e il club viola si è messo all'opera per trovare la soluzione migliore.

Come riportato questa mattina dal noto quotidiano sportivo, si starebbero creando due possibili scenari per il futuro dell'ex Spartak Mosca. Il primo è il ritorno in patria. Infatti, uno dei club più interessati al giocatore è proprio il Khimki, nota squadra russa. Attenzione però, perché il club russo cercherebbe un trasferimento solo in caso di una rescissione del contratto di Kokorin con la Fiorentina. Quindi, per questa possibilità, sarà fondamentale la partecipazione della società viola. Un altro scenario, per ora remoto ma non da escludere, è quello degli Emirati Arabi. Chissà se qualche club, gestito da qualche sceicco, vorrà aiutare la società viola acquistando il giocatore russo.