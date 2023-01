Qualcosa è cambiato: la Fiorentina è in balia delle sue insicurezze

La Nazione si sofferma sul momento negativo della Fiorentina di Italiano. I giocatori, in campo e non, hanno sguardi davvero chiari. In questa squadra qualcosa è cambiato e ciò che è successo con Dodò ne è la chiara dimostrazione. La squadra sembra insicura e il lavoro di Italiano non è riuscito a trovare soluzioni adeguate a deficit importanti come quello del gol. Il cambio modulo ha aiutato, certo, ma la Fiorentina continua a giocare con confusione. La fatica si sente e si vede e si avvicinano i primi verdetti. Tutto si capisce dagli sguardi, il resto è solo una triste conferma.