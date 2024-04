QS: “Più forti della macumba! La Fiorentina vola in semifinale”

"Più forti della macumba!". Si apre così l'analisi della Nazione della gara tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Viktoria Plzen. Italiano vola in semifinale di Conference League

Più forti della macumba! La Fiorentina tra pali, sfortuna e ansia vola in semifinale di Conference League. Come sottolinea la Nazione nella sua analisi, quella contro il Viktoria Plzen è stata una partita a dir poco incredibile. Una gara che la squadra di Italiano poteva chiudere nel primo tempo, ma che è rimasta bloccata fino al primo tempo supplementare. Il motivo? Tanta, tanta, sfortuna. Sono infatti tre i pali che colpisce la squadra viola. Prima Belotti di testa, poi Kouamè a botta sicura. Ai supplementari ci pensa Quarta ad aggiungersi alla lista. Insomma, tanta, tanta sfortuna. Tra una parata di Jedlicka e il cartellino rosso a Cadu, ci pensa alla fine Nico Gonzalez. L'argentino colpisce in area di rigore a botta sicura dopo un tiro del suo connazionale Quarta. Nella ripresa dei supplementari è Biraghi che, solo contro il portiere, trova il gol del raddoppio e regala la vittoria alla squadra di Vincenzo Italiano.