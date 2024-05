QS: “Nzola o Belotti? Chi l’avrebbe mai detto, Italiano ha il rebus dei bomber”

Chio gioca Olympiakos-Fiorentina? Ma soprattutto, chi guiderà l'attacco di Vincenzo Italiano. Su questo si ferma la Nazione questa mattina che, equiparando le situazione di M'bala Nzola e Andrea Belotti parla di un ballottaggio serrato per il posto da centravanti in vista della sfida di Atene. Qualcosa di impensabile, almeno a qualche settimana fa. L'ex attaccate dello Spezia infatti, sembrava essere fuori rosa, ai margini del progetto viola. Poi, qualcosa è cambiato nella sua testa ed è risultato èssere decisivo nell'ultimo mese più che mai. Motivi per cui Vincenzo Italiano l'ha sempre difeso dalle critiche, giocatore troppo in difficoltà per credere che quello espresso finora fosse il suo vero potenziale. Tanti rimpiangevano già Arthur Cabarl, ma adesso qualcosa è cambiato. Così come per il "Gallo" Belotti. L'ex Torino e Roma non sta molto bene dal punto di vista fisico e questo lo pone dietro le gerarchie di un Vincenzo Italiano che lo stima e non poco. Ovviamente il ballottaggio è serrato e si deciderà all'ultimo, ma chi l'avrebbe mai detto che la Fiorentina si ritrovasse con il rebus degli attaccanti.