QS: “Mamma mia come corre la Fiorentina! Lech Poznan asfaltato”

"La Fiorentina asfalta il Lech Poznan con uno splendido 1-4 in Polonia". Inizia così l'analisi della Nazione, che si sofferma sulla prestazione perfetta della squadra di Italiano. Cabral abile ad aprire subito le danze, poi Velde porta tutto in parità. La Viola però non demorde e con uno stacco perentorio, Nico Gonzalez chiude sul secondo palo e riporta la squadra in vantaggio. Nella ripresa Bonaventura segna l'1 a 3 con un bellissimo tiro sotto l'incrocio. Il risultato sembra ormai ampio e gestibile, ma Ikonè mette un altro pallone in rete ipotecando la gara di ritorno e anche la semifinale. Il match di fatto si spenge qui anche se Italiano chiede ai suoi di tenere comunque alto il ritmo. Il Lech sparisce e di fatto saluta la Conference. La Fiorentina vola tranquilla verso la semifinale.