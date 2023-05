QS: “La Fiorentina riparte. La decide la tecnica e la qualità”

Un 2 a 0 di tecnica e qualità, che aiuta mentalmente a Fiorentina in vista del Basilea e nella lotta all'ottavo posto. Italiano doveva fare a meno di Cabral. In panchina anche i due serbi dopo il caos social.

"La Fiorentina riparte dopo l'amarezza in Conference League". Commenta così La Nazione la vittoria di ieri da parte dei Viola contro l'Udinese. Un 2 a 0 di tecnica e qualità, che aiuta mentalmente a Fiorentina in vista del Basilea e nella lotta all'ottavo posto. Italiano doveva fare a meno di Cabral. In panchina anche i due serbi dopo il caos social. La partita inizia subito forte, con i Viola che colpiscono un palo dalla distanza con Duncan e poco dopo arriva Castrovilli a mettere il pallone in rete. Dopodiché, i ritmi si abbassano e la gara lemme, lemme arriva fino al 90'. Quando Bonaventura, con la sua qualità, trova il gol del 2 a o. La Fiorentina vince, si prende l'abbraccio della Fiesole e rimane in corsa per l'ottavo posto.