QS: “La Fiorentina corre in Coppa Italia. Primo obiettivo stagionale”

La Fiorentina batte il Torino 2 a 1 e vola in semifinale di Coppa Italia per la seconda volta consecutiva. In un match combattuto, i Viola trovano il successo e si preparano a sfidare la Cremonese, che dopo il Napoli ha eliminato anche la Roma. Come sottolinea La Nazione, la squadra di Italiano parte subito soffrendo, con Ricci che sfiora il vantaggio dopo pochi minuti. Poi il 4-3-3 inizia ad ingranare, ma il primo tempo rimane bloccato. Bisogna spettare la ripresa per vedere il primo gol del match, quando Terzic serve alla perfezione Jovic che di testa non sbaglia: 1 a 0. Da quel momento la Fiorentina è in pieno controllo e qualche minuto dopo, Ikonè recupera una palla dopo un contratto di Cabral e scaraventa in rete il gol del 2 a 0. Sembra fatta, ma Karamoh riapre tutto regala minuti complicati ai tifosi viola. Per fortuna, l'arbitro fischia e manda la Fiorentina in semifinale. La Coppa Italia diventa quindi l'obiettivo della stagione.