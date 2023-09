QS: “Il miglior mercato dell’era Commisso. Incognita in porta, ma Nico…”

Un mercato da 7. Questo il parere della Nazione che analizza e giudica le mosse di mercato della Fiorentina di Italiano. La miglior campagna acquisti dell'era Rocco Commisso e su ciò sembrano esserci pochi dubbi. Sono arrivati due registi come Arthur e Maxime Lopez. L'attacco è stato rivoluzionato con l'arrivi di Beltran e Nzola. Rimangono le incognite difesa e porta, ma anche al fronte delle cessioni, la Fiorentina si è mossa benissimo. E poi, senza dimenticarlo, i 40 milioni rifiutati per Nico Gonzalez danno al mercato viola quel mezzo punto in più.