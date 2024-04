QS: “Follia di Milenkovic e 5 minuti d’Inferno. In finale ci va l’Atalanta”

Un risultato bugiardo, che non rispecchia l'andamento di Atalanta-Fiorentina se non gli ultimi 5 minuti finali. Un 4 a 1 che fa male e che sottolinea i consueti problemi di questa squadra: manovra difensiva troppe volte spregiudicata e fase di finalizzazione quasi assente. Come analizza la Nazione, la Fiorentina paga una follia di Milenkovic che lascia la squadra in 10 nel secondo tempo e l'Atalanta ne approfitta. Pronti via, Koopmeiners trova il gol del vantaggio grazie ad un rimpallo favorevole su Mandragora. La doccia gelata arriva poco dopo con Scamacca che trova il gol del 2-0 annullato poi dal Var. Da quel momento regna l'equilibrio finché Milenkovic non atterra uno Scamacca lanciato a rete e lascia la Fiorentina in 10. Inizia la gara di sofferenza e sacrificio da parte della squadra di Italiano che incredibilmente trova il pari con Quarta dopo gli esiti di un calcio di punizione. Tutto troppo bello e infatti l'attaccante dell'Atalanta, in rovesciata, segna subito dopo e spalanca delle praterie nella difesa viola. E quindi, prima Lookman, poi Pasalic e la squadra di Gasperini in 5 minuti vince 4 a 1. La Fiorentina esce, a Roma ci va l'Atalanta.