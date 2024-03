QS: “Fiorentina, vittoria matta. Ma quanta fatica contro il Maccabi Haifa”

Orgoglio, pazzia e tanta, tanta fatica. Questo lascia la partita di ieri sera tra la Fiorentina e il Maccabi Haifa. Una gara, giocata tra il fango di Budapest, che vede la squadra di Italiano rimontare contro degli avversari che si sono rivelati più complicati del previsto. Eppure, ad aprire le danze è proprio la Fiorentina con la zuccata di Nzola su assist di Kayode. Sembrava una serata in discesa, ma così non è stato. I Viola si spengono lentamente e dopo 10 minuti Seck trova il gol del pareggio. Il primo tempo si chiude ancora peggio, con Kinda che beffa Terracciano e segna il gol del 2 a 1. Nella ripresa è un'altra Fiorentina, più arrembante. E infatti, Beltran trova subito il pareggio con un colpo da biliardo. Nonostante ciò, Italiano si ritrova sotto per la seconda volta. Khalaili scappa via alla difesa viola e batte Terracciano. Sembra l'ennesima beffa, quando Mandragora riacciuffa il pareggio con un bel diagonale. La Fiorentina continua a lottare e quando meno te l'aspetti, ecco l'inserimento di Barak che trova il quarto gol e la vittoria, scatenando la gioia di tutto il popolo viola. Lo riporta La Nazione.