QS: “Fiorentina, brutto stop. Champions un miraggio ed Europa League in salita”

Una serata di emozioni per Joe Barone. Il Franchi si tinge di viola per ricordare il direttore sportivo della Fiorentina, scomparso prematuramente. Ma dopo un minuto di lacrime e applausi, la palla passa al campo dove il Milan di Stefano Pioli mette subito alle corde una Fiorentina di Vicenzo Italiano con una formazione lontana dalle previsioni. Il primo tempo si conclude sullo 0-0, nonostante un botta e risposta continuo tra le due squadre. La partita si sblocca nei primi 5 minuti della ripresa, quando Leao fa quello che vuole in attacco, Milenkovic scivola e regala il gol a Loftus-Cheek. Arriva però subito la reazione della Fiorentina con Alfred Duncan che trova una bellissima staffilata da fuori. Sembra una partita rimessa nei binari giusti, quando Leao taglia come il burro una distratta difesa viola e trova un bel gol, quello del 2-1. Nei minuti successivi la squadra di Italiano ci prova più volte con Belotti prima e Mandragora poi, ma Maignan si supera per ben due volte. Al Franchi, la prima gara senza Joe Barone, si conclude così. Adesso la Champions rimane un miraggio per la Fiornetina è l'Europa League si complica e non poco. Lo scrive la Nazione.