QS: “Baci, abbracci e vittoria. La Fiorentina batte la Roma”

"Lo scontro tra le due squadre trasformate e rimescolate dalle esigenze di coppa lo vince con merito la Fiorentina". Esordisce così La Nazione nel commentare la sfida del Franchi. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, la squadra di Italiano doveva ripartire al più presto. Per questo motivo la vittoria di ieri ha un peso importante, perchè dimostra il fatto che questa squadra non molla mai e non bisogna mai mollare, soprattutto se tra qualche giorno ti aspetta una finale Europea. Per quanto riguarda la partita, si sfidano due squadre rimaneggiate dall'Europa. La Fiorentina va subito sotto con un gol di El Shaarawy. Poi Cerofolini salva più volte il risultato. Sembra una gara decisa, ma prima Jovic e poi Ikonè ribaltano il risultato nel finale. Il Franchi esplode e abbracci i suoi giocatori con baci e applausi, per una Fiorentina che vince e che soprattutto non molla mai.