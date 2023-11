Pupo: “Vergognoso giocare Fiorentina-Juve, smetto di seguire il calcio”

Pupo, alias Enzo Ghinazzi, parla alla Nazione dei danni subiti dall'alluvione: "La mia proprietà è lungo la via che porta verso Barberino di Mugello. Ero in Lituania giovedì scorso, abbiamo vissuto l’ecatombe attraverso il telefono, stando in contatto continuo con i nostri vicini di casa. È stato terribile. La consapevolezza di non poter fare niente mentre la nostra casa stava per essere distrutta dall’acqua, ci ha gettato in uno stato di angoscia che non auguro a nessuno". A Pupo, acceso tifoso della Fiorentina, non è andata giù nemmeno la decisione di giocare la partita con la Juventus di domenica sera: "Ero appena atterrato a Fiumicino di ritorno dalla Lituania – conclude il cantante – ma mi sono rifiutato di guardarla. Giocare è stato non solo inopportuno, ma anche vergognoso. Smetto di seguire il calcio, almeno fino alla fine di questo campionato" le sue parole.