Pulgar, l’ex di turno guarderà dalla panchina. Quale futuro per il cileno?

Erick Pulgar è l’ex di turno, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina. Il Corriere Fiorentino ricorda un suo gol alla Fiorentina con la maglia rossoblu direttamente da calcio d’angolo, poi il passaggio in viola e lo striscione poco affettuoso dei suoi ex tifosi un anno fa al Dall’Ara. Da lì in poi, più ombre che luci, anche a causa della positività estiva al virus che lo ha tenuto fermo mentre i compagni svolgevano la preparazione. Il Leeds è molto interessato alle sue prestazioni, e i suoi numeri, 4 presenza da titolare su 14, autorizzano a interrogarsi sul suo futuro. Prandelli gli preferisce Borja Valero per il maggiore fosforo, eppure le tante partite in pochi giorni potrebbero riservare qualche occasione. Anche perché l’investimento per portarlo a Firenze un anno e mezzo fa – oltre 10 milioni – è stato importante.

