Pulgar in pressing fino all’ultimo: la soluzione può essere la Russia

Come si legge sul Corriere Fiorentino, Erick Pulgar tanto vorrebbe cambiare aria che avrebbe disdetto pure il suo appartamento fiorentino. Cagliari, Sassuolo e Valencia si sono mosse, ma la difficoltà nel trovare un sostituto adatto ha sempre frenato la trattativa. La soluzione, allora, può essere ancora la Russia: da Mosca sono arrivati sondaggi, e il mercato della Premier League russa è aperto fino al 25 febbraio. Un’opportunità in più per Pulgar, ma in quel caso il fatidico sostituto non potrebbe certo arrivare. Per questo la Fiorentina ha detto (quasi) definitivamente di no

