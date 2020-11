Pulgar e tanta voglia di recuperare: a partire dal suo Cile

Ha già cominciato dalla Nazionale, il prossimo step sarà la Fiorentina. Il cammino di Pulgar è appena cominciato. Come sottolinea il Corriere Dello Sport, il primo passo è stato il suo Cile, con il quale ha giocato 70′ di qualità contro il Perù di Lapadula, quasi un anticipo di campionato vista la presenza dell’attaccante nel Benevento. Ora un altro appuntamento, quello con il Venezuela, poi il ritorno a Firenze, nonostante il suo viaggio per il Sudamerica non abbia fatto felice Prandelli. Ma Pulgar vuole tornare ad essere protagonista: con la Roja già lo ha fatto, poi fra mercoledì e giovedì inizierà a farlo anche per la Fiorentina, in vista del ritorno del campionato. Sarà lui il manovratore, il cervello della squadra? E con i piedi educati anche sui calci piazzati ecco la risorsa in più.

Ora il cileno è pronto ad alzare l’asticella, a diventare fulcro del centrocampo viola. Poi toccherà a Prandelli sintonizzarlo sulle frequenze giuste, per ritrovare al più presto quel successo in campionato che manca dal 25 ottobre contro l’Udinese.