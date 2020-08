Erick Pulgar interessa molto in Andalusia (LA SITUAZIONE). Il Betis Siviglia ha avanzato un’offerta di 10 milioni di euro per il mediano cileno, ma la Fiorentina lo valuta almeno 20 e, per il momento, l’affare non si fa. Ma chi segue con un pizzico di interesse la vicenda, si legge sul Resto del Carlino, è il Bologna, che ha mantenuto una percentuale del 10% sulla rivendita del suo ex numero 5. Se dalla Spagna dovessero alzare l’offerta, le casse emiliane sorriderebbero.