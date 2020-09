Prove di formazione: Amrabat e Pezzella al rientro, Ribery non mancherà

La trasferta di San Siro non è delle più facili, e la Fiorentina è pronta a indossare il suo abito migliore: Pezzella e Amrabat faranno il loro esordio in campionato dopo aver saltato la prima col Torino. Le fasce saranno ancora presidiate da Biraghi e Chiesa, che dovranno fare ancora una volta la differenza. Dragowski si tiene stretto il posto tra i pali, nonostante Terracciano abbia offerto una prestazione strepitosa a Milano nel post-lockdown. Castrovilli e Bonaventura le mezzali, anche se Iachini ha parlato di assenza di gerarchie, non solo in attacco. Attacco che vedrà ancora Ribery e Kouamé, pronti a rifarsi di una prova un po’ al di sotto degli standard e di qualche errore di troppo sottoporta. Vlahovic e Cutrone, chiude La Nazione, scalpitano…

CHIESA, TUTTO IN 15 GIORNI. LE ALTERNATIVE IN GIOCO