Provaci ancora Nzola: titolare col Cagliari, si gioca la finale di Atene

M’ Bala Nzola ci vuole riprovare. L’attaccante angolano - scrive il Corriere dello Sport - è consapevole di poter partire titolare domani a Cagliari. Una sfida che per lui ha un significato particolare, perché coi sardi all'andata segnò il primissimo gol con la maglia della Fiorentina, al Franchi, il 2 ottobre 2023. La data in cui Nzola si è trovato davanti a un bivio però è il 15 aprile. Il giorno in cui Italiano ha deciso di estrometterlo dal gruppo, ufficialmente per motivi personali. Misura adottata per ben due settimane, fino al 2 maggio, giorno della semifinale d'andata contro il Bruges, quando il centravanti angolano è tornato al goal siglando il 3-2. Da lì in poi ha dato l'idea di essere tornato con il fisico e soprattutto con la testa all'interno del progetto viola. In Belgio ha conquistato il rigore che ha permesso alla Fiorentina di qualificarsi. Prima ancora un assist a Verona e per ultimo il gol contro il Napoli, lunedì. Adesso Nzola farà di tutto per mettere in difficoltà Italiano in vista di Atene. Se contro il Cagliari riuscirà a replicare il gol dell'andata e a trascinare la Fiorentina verso l'agognata qualificazione aritmetica alla prossima Conference League, non è da escludere che il tecnico pensi a un suo impiego dal primo minuto con l'Olympiacos. Complicato - chiosa il quotidiano - ma la concretezza dell'angolano e lo stato di forma non eccelso di Belotti promuovono questa suggestione.