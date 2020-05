Protocollo, questione ritiri la più dibattuta: anche la Fiorentina sta con Marotta

Nell’analizzare i problemi del protocollo scientifico, La Gazzetta dello Sport scrive che, per quanto riguarda i ritiri, anche la Fiorentina è allineata alla posizione di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter:

La questione ritiri resta la più dibattuta: l’a.d. interista Beppe Marotta è stato il primo a sollevare la questione, seguito dalla quasi totalità dei club di A. Dal Milan (ieri rappresentato dal d.t. Maldini) al Napoli, dall’Atalanta a Genoa, Samp, Fiorentina, Verona, Sassuolo, Brescia, Cagliari («tutti i club concordano nel chiedere di apporre una serie di modifiche di buon senso» ha detto il presidente Giulini): non tutte con la stessa intransigenza dei nerazzurri, ma ugualmente decise a chiedere un allentamento dei paletti. L’opposizione al ritiro nasce da differenti presupposti, soprattutto organizzativi: è difficile (se non impossibile data la chiusura degli hotel) individuare una struttura in grado di accogliere parte o l’intero gruppo squadra.