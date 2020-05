Ritiri, l’Inter in testa al drappello delle contrarie. Marotta: “Disposizioni poco sensate”

Nuove, serie difficoltà per il riavvio della Serie A. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha definito “inapplicabili e poco sensate” le previsioni della Federcalcio per il ritorno al lavoro in gruppo. Senza modifiche al protocollo, i nerazzurri non andranno in ritiro, e gazzetta.it conferma che diversi altri club (Milan, Napoli, Cagliari, Verona, Atalanta, Sampdoria e Genoa, ma potrebbero essercene anche altre) avrebbero espresso le stesse perplessità.