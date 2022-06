Prospettive di vendita? Il tifo si spacca, ma i Vip fanno fronte comune

Giancarlo Antognoni sintetizza il pensiero di alcuni volti noti di Firenze, tra i quali il quotidiano raccoglie i pareri del campione della pallanuoto Gianni De Magistris, del presidente dell'ACCVC Filippo Pucci, del personaggio televisivo Gianfranco Monti e dell'ex viola Moreno Roggi, tutti scettici riguardo a certe voci: "Ne escono così tante... personalmente non credo che sia veritiera. Nel calcio tutto può succedere, ma per il momento non credo la Fiorentina sia in vendita. Personalmente non credo neanche che sia una di quelle voci in grado di destabilizzare l’ambiente, come sta dicendo qualcuno adesso. Oggi è stato confermato l’allenatore, il resto sono chiacchiere"