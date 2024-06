Pronti 15 milioni per Ikonè, ma lui tentenna: vuole l’Europa

La trattativa per il rinnovo di Bonaventura e quella per il trasferimento in Qatar, di Ikonè. Queste le altre situazioni ’calde’ al tavolo della Fiorentina. Situazioni segnate da sfumature diverse, ma comunque da monitorare ora per ora. Jack e la Fiorentina parlano. L’obiettivo comune è quello di non arrivare ad evitare l’addio in regime di svincolo, il prossimo 30 giugno, ma far combaciare le posizioni non sembra così facile (e scontato).