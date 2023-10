Professione: pompiere. L’eccessivo entusiasmo preoccupa Italiano

Sia Italiano che i suoi giocatori si trovano per la prima volta in quelle posizioni delle classifica e, soprattutto, da ora in poi saranno affrontati come una vera e propria grande. Gestire l’ambiente insomma, isolando la squadra da tutto quello che arriva da fuori (che non significa non sfruttare la spinta della città, ma semplicemente restare con i piedi per terra) è il suo primo obiettivo. L’altro, da un punto di vista più strettamente tecnico, è aiutare a sbloccarsi i due centravanti.