Professionale, aziendalista, misurato: ecco Raffaele Palladino

Tutte le caratteristiche di Raffaele Palladino come allenatore. Da capire come giocherà la sua Fiorentina

Palladino è un allenatore professionale, aziendalista, misurato. Lo dimostra la sua comparsata di pochi minuti durante la conferenza di fine stagione tenuta i primi giorni del mese dalla dirigenza. In quell'occasione il tecnico campano ha avuto modo di manifestare il suo entusiasmo ringraziando in modo particolare il patron Commisso: «Di lui mi hanno colpito il grande entusiasmo, la passione e l’umanità. In due minuti abbiamo trovato l’intesa e l’accordo su tutto. Sono consapevole che sto rappresentando un club prestigioso e con una grande storia. Lo porterò più in alto possibile».