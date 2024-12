Prof. Capua: “I controlli sono scrupolosi. Certi eventi sono imprevedibili”

Cosa pensa sia successo ad Edoardo Bove? «In questo momento abbiamo davvero pochissime informazioni. Le prime informazioni non ufficiali parlano di crisi epilettica e di una crisi cardiologica, non sappiamo se entrambe o in che ordine. Bisognerà attendere una diagnosi ufficiale. Confido molto nella serietà e nella professionalità dei medici della Fiorentina». Sul tema stress fisico e mentale dei calciatori, Capua aggiunge: «Non credo che sia questo. In questo caso, secondo me, vale la legge dei grandi numeri: tanti atleti ad alto livello e purtroppo qualcuno di essi può essere vittima di eventi patologici non prevedibili».