Problemi di viabilità: c’è chi dice no al trasloco della Fiorentina ad Empoli

"A me tocca essere realista più che favorevole o contraria e dalle prime valutazioni fatte, sia per ragioni di viabilità che di vivibilità per il quartiere di Serravalle, non mi sembra fattibile - dice il sindaco -. Lo stadio Castellani non è fuori città, bensì si trova in una zona densamente abitata e priva di altri collegamenti stradali. Se per garantire la sicurezza poi si devono chiudere le strade e bloccare mezza città come già avviene per l’Empoli è evidente che non sia sostenibile farlo più di una volta ogni due settimane".