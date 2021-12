Probabile formazione: un solo dubbio per Italiano

Ecco come la Fiorentina dovrebbe giocare contro la Salernitana

Per quanto riguarda la probabile formazione, i quotidiani non hanno dubbi su come Vincenzo Italiano - 44 anni ieri, tanti auguri - schiererà i suoi uomini oggi pomeriggio al Franchi. Il modulo sarà il 4-3-3 con Terracciano in porta (Dragowski non è stato convocato), Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi in difesa, Bonaventura, Torreira e uno tra Duncan e Maleh a centrocampo, Nico Gonzalez e Saponara a supporto di Vlahovic.