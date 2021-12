Italiano vuole il regalo di compleanno, ma attenzione alle trappole

Ieri Italiano ha festeggiato il compleanno, ma la festa vuol farla oggi contro Ribéry

"Sto diventando vecchio". Vincenzo Italiano ha salutato così al termine della conferenza stampa con la quale ha presentato una sfida che oggi (fischio d’inizio alle 15) i suoi ragazzi dovranno trasformare nel migliore dei regali possibili. Il mister infatti ha compiuto ieri 44 anni ma, conoscendolo, avrà dedicato pochissimo tempo ai festeggiamenti. Del resto, per chi come lui vive il calcio come una vera e propria «ragione di vita» (parole sue) cosa c’è di più bello se non passare anche compleanno preparando una gara che potrebbe regalare il terzo successo consecutivo e un’altra settimana da vivere in piena zona Europa? L’occasione è ghiotta, contro la Salernitana ultima in classifica. Anche se le trappole sono dietro l’angolo".