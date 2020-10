Probabile formazione: Ribery out, debutto per Callejon, Kouamé in vantaggio su Vlahovic

Vietato sbagliare. Dopo aver conquistato appena un punto tra Sampdoria e Spezia, la Fiorentina cercherà il riscatto nel tardo pomeriggio contro l’Udinese. I gigliati dovranno fare a meno, molto probabilmente, di Franck Ribery, ancora dolorante alla caviglia.

Repubblica, Corriere Fiorentino e Nazione non hanno dubbi: la squadra viola scenderà in campo col 3-5-2 con: Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa, Lirola a destra, Bonaventura, Amrabat e Castrovilli in mediana, Biraghi a sinistra, in attacco Callejon e Kouamé.

Modulo e giocatori diversi per La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. La Rosea schiera la Fiorentina col 3-4-2-1 con: Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa, Lirola a destra, Pulgar e Amrabat in mediana, Biraghi a sinistra, Callejon e Bonaventura dietro a Vlahovic.

3-4-1-2, invece, per Stadio con: Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa, Lirola a destra, Pulgar e Amrabat in mediana, Biraghi a sinistra, Bonaventura alle spalle della coppia d’attacco formata da Callejon e Koumé.