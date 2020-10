Fiorentina all’assalto dell’Udinese senza Ribery. Tocca a Callejon

Franck Ribery non ce la fa. Il campione francese – scrive La Gazzetta dello Sport – oltre al problema alla caviglia sta convivendo da alcuni giorni con un piccolo ma fastidioso guaio muscolare. Per la Fiorentina, attesa all’impegno casalingo contro l’Udinese, un’assenza pesante. Iachini è orientato a sostituire FR7 con Callejon, al debutto da titolare. Lo spagnolo è ancora lontano dalla condizione fisica migliore (al momento è al 60-65%) e quindi il tecnico viola ha scelto di proporlo come seconda punta e non come attaccante di fascia proprio per ridurgli il campo d’azione. La Fiorentina confida molto nell’esperienza e nei gol dello spagnolo che giocherà accanto a Kouamé.