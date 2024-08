Probabile formazione Puskas Akademia: Nagy lo spauracchio davanti. Chi accanto a lui?

E' il giorno di Fiorentina-Puskas Akademia, andata del preliminare di Conference League (calcio d'inizio alle 20). Secondo il Corriere dello Sport, la squadra ungherese dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con: Pecsi in porta, Maceiras, Golla, Stronati e Markgraf in difesa, Szolnoki, Levi e Nissilla a centrocampo, Soisalo, Colley e Nagy in attacco. Qualche cambio invece per la Gazzetta dello Sport, che schiera lo stesso modulo del Corriere con in porta Markek, Maceiras, Golla, Stronati e Markgraf in difesa, un centrocampo composto da Levi, Favorov e Nissila, con davanti il trio Komaromi, Puljic e Nagy