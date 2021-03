Probabile formazione, pronto un cambio. Difficile vedere Amrabat-Biraghi

Prosegue il percorso di recupero di Kokorin a Roma, dove l’attaccante si fermerà fino a metà della prossima settimana; La Nazione, detto del russo, annuncia che è difficile immaginarsi una partenza dal primo minuto contro il Milan per Amrabat e Biraghi, rientrati solo ieri col resto del gruppo. Si va verso una conferma dell’undici visto a Benevento, con Caceres e Venuti sulle fasce e Pulgar al centro. Vlahovic e Ribery saldi al loro posto, così come Bonaventura e il pacchetto arretrato. L’unico cambio può essere quello tra Eysseric e Castrovilli, pronto a rientrare in formazione.