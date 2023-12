Probabile formazione Parma: Bernabè ed Estevez in mediana, davanti gioca Bonny

La probabile formazione del Parma per la partita di questa sera contro la Fiorentina valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Tanti dubbi per quanto riguarda la formazione del Parma sui principali quotidiani sportivi, a partire dal modulo della squadra di Pecchia. Per il Corriere Fiorentino sarà un 4-3-3, per la Gazzetta dello Sport e La Nazione un 4-2-3-1, mentre per il Corriere dello sport un 4-5-1. In porta giocherà Corvi; i due centrali saranno Circati e Osorio, sulla destra Coulibaly mentre sulla sinistra il ballottaggio è tra Ansaldi e Di Chiara. I due mediani dovrebbero essere Bernabè ed Estevez, mentre i tre dietro la punta saranno Sohm al centro, Partipilo sulla destra e Benedyczak sulla sinistra. Unica punta dovrebbe giocare Bonny, con Charpentier in leggero svantaggio sul francese