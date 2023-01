Probabile formazione: oggi provino per Terracciano, davanti ancora Jovic

Dalla rifinitura di ieri in casa Fiorentina sono arrivate due indicazioni di formazione importanti in vista della gara di questa sera all'Olimpico contro la Roma. Non prenderà infatti parte alla gara Saponara, la cui assenza fa salire a cinque il conto degli indisponibili in casa viola, mentre per Terracciano servirà un ulteriore provino per capire se, nonostante la ferita al ginocchio, potrà essere titolare. In caso contrario via libera a Gollini, com’è stato contro la Sampdoria.