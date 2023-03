Probabile formazione: Italiano sceglie Jovic e torna Barak

Ecco come la Fiorentina dovrebbe scendere in campo

E' la notte di Fiorentina-Sivasspor, ottavi di Conference League in programma alle 21 all'Artemio Franchi. Secondo i quotidiani la squadra viola dovrebbe scendere in campo col 4-3-3. Terracciano confermato in porta, Dodò a destra, al centro della difesa tornerà Milenkovic (al posto di Quarta) che affiancherà Igor, mentre Biraghi agirà a sinistra. Il trio di centrocampo dovrebbe essere formato da Bonaventura, Amrabat e Barak, ma attenzione a Mandragora che potrebbe giocare al posto dell'ex Verona e a Castrovilli, in ballottaggio con Jack. In attacco Nico Gonzalez, Jovic (favorito su Cabral) e Saponara. La Nazione, invece, schiera la Fiorentina col 4-2-3-1 con: Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Barak, Saponara, Jovic.