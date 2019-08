Probabile formazione Fiorentina: subito Lirola, ballottaggio Vlahovic-Boateng

Amichevole contro il Livorno per la Fiorentina, questa sera alle 21 allo stadio “Armando Picchi”. Come scrive La Nazione, nonostante le prove di 3-4-1-2, si dovrebbe rivedere in partenza il più collaudato 4-3-3. La squadra viola dovrebbe scendere in campo così: Dragowski, Lirola, Pezzella, Milenkovic, Biraghi, Benassi, Cristoforo, Castrovilli, Chiesa, Vlahovic, Sottil.

Secondo La Gazzetta dello Sport, invece, Boateng partirà titolare nel ruolo di trequartista. Infine, per il Corriere dello Sport, il ghanese invece giocherà al centro dell’attacco viola, nel tridente insieme a Sottil e Chiesa.

INTANTO PRADE’ CONTINUA A LAVORARE SU DEMME

